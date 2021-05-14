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مشجعو تشيلسي ومانشستر سيتي يواجهون تعليمات صارمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلنت الحكومة البرتغالية أنه جرى إبلاغ المشجعين الذين يعتزمون السفر من إنجلترا إلى البرتغال لحضور نهائي لكرة القدم بين فريقي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، بضرورة العودة إلى إنجلترا في نفس يوم السفر إلى البرتغال.

كذلك أوضحت الحكومة البرتغالية أن الجماهير يجب أن تخضع لنظام "الفقاعة" وسيكون وصولها وسفرها عبر رحلات الطيران العارض، وستخضع لفحوص على هامش حضور المباراة النهائية لدوري الأبطال، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وتقرر نقل نهائي دوري الأبطال من اسطنبول إلى بورتو، بعدما أدرجت الحكومة البريطانية، تركيا ضمن "القائمة الحمراء" للدول التي يحظر السفر إليها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا لظروف شديدة التعقيد.

وسيحصل كل من تشيلسي ومانشستر سيتي على ستة آلاف تذكرة للمباراة المقررة على ملعب "دراجاو" في بورتو يوم 29 مايو الجاري.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن ماريانا فييرا دا سيلفا وزيرة شؤون مجلس الوزراء البرتغالي، قولها "هؤلاء القادمون لحضور نهائي دوري الأبطال، سيأتون ويعودون في اليوم نفسه مع إجراء فحص وفي ظل نظام الفقاعة، وذلك على متن رحلات طيران عارض."

وأضافت :"ستكون هناك منطقتان للمشجعين، وسيتوجهون منهما إلى الاستاد، ثم من الاستاد إلى المطار، بحيث يقضون في البرتغال أقل من 24 ساعة."

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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