تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك نظيره إنبي، عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ22 للدوري.

ويفاضل كارتيرون بين المغربي حميد أحداد والتونسي سيف الدين الجزيري لقيادة هجوم الزمالك في مواجهة إنبي الليلة.

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.

وسط الهجوم: أشرف بنشرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: حميد أحداد أو سيف الدين الجزيري.

ويدخل الزمالك المباراة متصدراً لجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة جمعهم من 21 مباراة، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 28 نقطة.