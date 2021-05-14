صلاح عن هدفه ضد مانشستر يونايتد: أتمنى يكون علامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن سعادته بتسجيله الهدف الرابع في شباك مانشستر يونايتد بعدما كانت تلازمه عقدة الفشل في الوصول إلى شباك الشياطين الحمر.

واختتم محمد صلاح رباعية ليفربول أمام مضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت 4-2 بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليتمسك الريدز بآماله في بلوغ دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح، في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" بعد المباراة: "لم أتفاجأ من حماس لاعبي مانشستر يونايتد، قام الفريق بإراحة بعض اللاعبين من أجل الاستعداد جيدا للمباراة أمامنا".

وأضاف: "لعب مانشستر يونايتد مباراة ليفربول من أجل حرماننا من التأهل إلى دوري الأبطال، لكن هذا كان يعطينا حافزا أكبر من أجل الفوز، وهذا ما نجحنا في تحقيقه".

وعن مواصلة التسجيل ضد مانشستر يونايتد، أكد صلاح: "أتمنى أن تكون علامة، تمكنت من فك النحس، لكن الأهم هو تحقيق الفوز في هذه المرحلة".

وتحدث صلاح عن احتمالية تأجيل المباراة في ظل احتجاجات جماهير مانشستر يونايتد قائلا: "كنت أصب تركيزي على خوض اللقاء ولم يكن لدي أي فكرة عن إمكانية تأجيلها، لم أتابع أي أخبار خلال الـ48 ساعة الماضية".

وعن الوصول إلى 200 مباراة بقميص ليفربول، قال صلاح: "فخور بوصولي إلى 200 مباراة مع ليفربول، ألعب في ناد أحبه، أؤدي بشكل جيد مع الفريق وسجلت العديد من الأهداف، وسعيد بهذا الرقم الذي عملت من أجله".

وأتم نجم ليفربول تصريحاته قائلا: "نتمنى تحقيق الفوز خلال المباريات الثلاث المقبلة دون انتظار هدايا المنافسين، الأمر ما زال في أيدينا".