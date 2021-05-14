مشاهدة مباراة الوحدات والسلط بث مباشر اليوم في الدوري الأردني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الوحدات والسلط في الدوري الأردني، ضمن مباريات اليوم الجمعة 14-5-2021.

يستقبل الوحدات نظيره السلط على ملعب عبد الله الثاني بالقويسمة، في مباراته الثالثة بالدوري الأردني 2021، بعد تأجيل أول 3 مباريات له أمام البقعة والرمثا والفيصلي بسبب مشاركته في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

ويدخل الوحدات مباراة اليوم أمام السلط، وهو يستقر في المركز السادس بجدول الترتيب وبجعبته 6 نقاط، حصدها من الفوز على نادي الجليل (3-0)، وفريق معان (2-0).

وسيسعى الوحدات إلى تحقيق الفوز على السلط، وباقي مبارياته المأجله من أجل الإرتقاء إلى صدارة ترتيب الدوري الأردني، الذي يتصدره شباب الأردن برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.

في المقابل، يحتل فريق السلط المركز الثاني برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز على الجزيرة وشباب العقبة، وتعادله مع شباب الأردن، الرمثا، والجليل.

ويتطلع السلط إلى مواصلة تفوقه على الوحدات في المواجهات المباشرة وتحقيق الفوز أو على الأقل الخروج بالتعادل من أجل المحافظة على مركزه في الوصافة.

والتقى الوحدات والسلط في 4 مناسبات، بعد صعود السلط إلى دوري الأضواء قبل موسمين إلى الدوري الأردني، ونجح الأخير في الفوز على الأخضر مرتين، وخسر مرة واحدة، وتعادلا في مناسبة واحدة.