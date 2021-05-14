ريال مدريد يسحق غرناطة برباعية ويواصل مطاردة جاره الأتليتيكو

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق نادي ريال مدريد، الخميس، فوزا مهما بأربعة أهداف مقابل واحد على مضيفه غرناطة، في المباراة التي جمعت الطرفين على أرضية ملعب "نويفو لوس كارمينيس" لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل الفريق الملكي مطاردة جاره الأتليتيكو.



وانتهى الشوط الأول من المواجهة بتقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين، حملا توقيع لوكا مودريتش في الدقيقة الـ17' ورودريجو في الدقيقة الـ45'.



وفي شوط المباراة الثاني، قلص خورخي مولينا الفارق لصالح غرناطة في الدقيقة الـ71، قبل أن يضيف "الميرنيغي" هدفين من توقيع ألفارو أوريودزولا (د 75') وكريم بنزيما (د 76').



وبهذا الانتصار، رفع الفريق الملكي رصيده للنقطة الـ78 في وصافة ترتيب "الليغا"، بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد، في حين تجمدت حصيلة غرناطة عند النقطة الـ45 بالمرتبة العاشرة.

