شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسجل هدفاً في مرمى ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبدو أن النجم المصري محمد صلاح لم يسجل هدفاً في مرمى مانشستر يونايتد فقط عندما سجل هدفاً جميلاً في ديربي الدوري الإنجليزي الأهم في المباراة التي انتهت لصالح الريدز بنتيجة 4-2، لكنه سجل هدفاً أكبر في مرمى إدارة ليفربول حيث مثل هدفه بالأمس حيثية مهمة للاعب المصري وبياناً للإدارة على ضرورة تقديره في الفريق وإعطائه النجومية التي يستحقها .

واستلم محمد صلاح شارة قيادة ليفربول لأول مرة أمس أمام مانشستر يونايتد، وأثبت أنه على قدر المسؤولية بالمستوى الكبير الذي قدمه والذي أشادت به جماهير ليفربول عقب اللقاء حيث ساهم الهدف في حفاظ الفريق على آماله للمشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل .

واحتفل صلاح بطريقة رائعة بعد هدفه في مرمى يونايتد واستغل وكيله رامي عباس هذا الاحتفال لنقل رسائل إلى إدارة النادي كما اعتاد في الفترة الأخيرة .

وقال عباس عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: «احتفالي بهذا الهدف لم يكن مختلفًا عن احتفال محمد صلاح» .

و قام محمد صلاح بالجرى والتعبير عن فرحته بزهو بطريقة لفتت له كاميرات الملعب .

ووصل محمد صلاح لهدفه الـ30 هذا الموسم، وتساوى مع هاري كين نجم توتنهام في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ22 هدفاً .

محمد صلاح - ليفربول 21

هاري كين - توتنهام 21

هيونج مين سون - توتنهام 17

برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد 17

دومينيك كالفيرت ليوين - إيفرتون 16