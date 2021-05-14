شكرا لقرائتكم خبر عن خطة موسيمانى لإيقاف رباعى صن داونز الخطير أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، فى التاسعة مساء غد السبت، مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف فريق صن داونز الجنوب أفريقي على استاد الأهلى والسلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

ويدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى، خطة لإيقاف نجوم صن داونز والأوراق الرابحة التي قد تشكل خطورة كبيرة على مرمى محمد الشناوى، لأنه يعلم جيدا قدرات جميع اللاعبين نظرا للفترة الكبيرة التي استمر فيها بتدريب بطل جنوب أفريقيا.

ونستعرض فى التقرير التالى أبرز اللاعبين في صن داونز وطريقة إيقافهم..

جاستون سيرينو

أحد أشهر لاعبى صن داونز وأخطرهم وكان هدفا كبيرا للنادى الأهلى في الصيف الماضى وحتى فترة الانتقالات الشتوية والذى يبلغ 30 عاماً، ويلعب جناح أيمن يملك كل المواصفات الهجومية، حيث يستطيع صناعة الفرص والكرات الخطيرة والتوغل داخل منطقة جزاء النافس بفضل مهاراته وقدراته الفنية.

ويدرس موسيمانى وضع سيرينو تحت رقابة لصيقة من المالى أليو ديانج للحد من خطورته، حيث خاض 22 مباراة مع صن داونز فى جميع البطولات، وأحرز 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

بيتر شالولايل

أحد أهم مفاتيح صن داونز صاحب الـ27 عاماً، هداف صن داونز في الدوري المحلي برصيد 11 هدفاً، وثالث الهدافين في قائمة البطولة، بعدما لعب شالولايل 34 مباراة بكافة المسابقات مع صن داونز، وأحرز 18 هدفاً و8 تمريرات حاسمة.

وينافس شالولايل على جائزة أفضل لاعب فى جنوب أفريقيا 2021، كما دخل قائمة المرشحين لتدعيم هجوم النادي الأهلي في الموسم المقبل، بتوصية من بيتسو موسيماني المدير الفني للشياطين الحمر، الذى سيفرض عليه رقابة قوية متبادلة بين بدر بانون ورامي ربيعة خلال مواجهة السبت.

ثابيلو مورينا

يعد ثابيلو مورينا صاحب الـ27 عاما من العناصر الأساسية لصن داونز في كل المسابقات هذا الموسم، يلعب كجناح أيمن يتميز بالسرعة والتمريرات المتقنة ولكن ينقصه اللمسة الأخيرة حيث لعب 34 مباراة بكافة المسابقات أحرز هدفاً وحيداً.

وسيكون على أيمن أشرف دور كبير في إيقاف انطلاقاته الهجومية وإبعاده عن مناطق النادي الأهلى، وهو من اللاعبين الذى يبنى عليها مدرب صن داونز طريقة لعبه، فإيقافه سيسهل مهمة الأهلى كثيرا.

ثيمبا زواني

يتميز زورانى بالقوة في خط وسط صن داونز، ويجيد نقل الكرة هجومياً بشكل سريع في وسط ملعب الخصم، يعتمد عليه مانجيثي بشكل أساسي في مبارياته، ولكنه تعرض للإصابة خلال مباراة صن داونز وماريتسبورج يونايتد بالدوري المحلي التي أقيمت الأربعاء الماضي.

صاحب الـ31 عاماً يعد من عناصر الخبرة في صفوف الفريق الجنوب أفريقي بعدما شارك 31 مباراة مع صن دوانز بكافة المسابقات، وسجل 12 هدفاً و5 تمريرات حاسمة.

وسيكون على خط وسط الأهلى مهمة صعبة في إيقاف خطورة زورانى بسبب قوته البدنية التي تلزم من لاعبى الأهلى استخلاص الكرة ومنعه من التقدم نحو الشناوى.