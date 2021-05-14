شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. هدف محمد صلاح الذي جعل مانى غاضباً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وحقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح فوزًا ثمينًا على حساب نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس 13-5-2021 على ملعب أولد ترافورد، والمؤجلة من الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».



وقال السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول أن موسم 2020-2021 هو أسوأ موسم في مسيرته الاحترافية في كرة القدم .

وسجل ماني 14 هدفا فقط هذا الموسم وأوضح ماني في تصريحات لشبكة كانال بلس قبل يومين: «هذا هو أسوأ موسم في مسيرتي، يجب أن أعترف بذلك».



ورفض ساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي وفريق ليفربول الإنجليزي مصافحة مدربه الألماني يورجن كلوب عقب انتهاء مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد التي أقيمت مساء الخميس.

وحاول كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مصافحة ساديو ماني عقب انتهاء اللقاء ولكن أسد التيرانجا رفض مصافحة مدربه وانتقل لغرفة ملابس الريدز داخل ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

اعتبر مدرب ليفربول، يورجن كلوب، أنه لا توجد مشكلة بينه وبين ساديو ماني، رغم رفض المهاجم السنغالي مصافحته بعد الفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس.

وكان ساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي وفريق ليفربول الإنجليزي، رفض مصافحة مدربه الألماني يورجن كلوب عقب انتهاء مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد التي أقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز الريدز برباعية مقابل هدفين ضمن مؤجلات الأسبوع 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وحاول كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مصافحة ساديو ماني عقب انتهاء اللقاء ولكن أسد التيرانجا رفض مصافحة مدربه وانتقل لغرفة ملابس الريدز داخل ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف المدرب الألماني بحسب ما نقلت «رويترز»: «لا توجد مشكلة. اتخذت قراري بالأمس بإشراك ديوجو جوتا. في المعتاد كنت سأشرح الأمر لكن لا يوجد وقت»