شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب «يستهين» بتعمد ماني عدم مصافحته عقب الفوز على مان يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علّق مدرب ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، على رفض المهاجم السنغالي ساديو ماني، مصافحته بعد الفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الخميس.

وصرّح المدرب الألماني، بأنه لا توجد مشكلة بينه وبين ماني.

وتجاهل ماني، الذي شارك بديلًا في الدقيقة 74، يد كلوب الممدودة لمصافحته عقب نهاية المباراة.

وسجل روبرتو فيرمينو، هدفين ليعزز ليفربول آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي للبريميرليج، واللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل بالفوز 4- 2 على مضيفه مانشستر يونايتد.

وسارع كلوب للتقليل من الأمر بعد سؤاله عن الواقعة التي نقلتها كاميرات التلفزيون.

وأوضح، بحسب ما نقلته «رويترز»: «لا توجد مشكلة. اتخذت قراري بالأمس بإشراك ديوجو جوتا. في المعتاد كنت سأشرح الأمر لكن لا يوجد وقت لذلك. الأمور على ما يرام».

وتابع مدرب ليفربول قائلًا: «اللاعبون اعتادوا أن أشرح لهم الأمور ولم أفعل ذلك. لا يوجد وقت، انسوا الأمر. هذا ما حدث. الأمور على ما يرام».

ورغم محاولة كلوب الواضحة للتهوين من الواقعة؛ إلا أن التعليق بدا غير متوقع من مدرب يشتهر بشخصيته الحازمة رفض أحد لاعبيه مصافحته علنًا أمام الكاميرات؛ علمًا بأن ماني لم يحاول التظاهر بعدم رؤية يد كلوب الممدودة؛ وإنما هز رأسه يمينًا ويسارًا في إشارة لا تقبل الجدل على رفضه المتعمد لمصافحة مدربه.

وأعيد ترتيب موعد المباراة التي تأجلت بعد احتجاجات جماهيرية قبل عشرة أيام، وأقيمت الخميس وسط إجراءات أمنية مشددة أحبطت محاولة أخرى لعرقلة المواجهة.

وتخطى ليفربول منافسه وستهام للمركز الخامس برصيد 60 نقطة. ويتأخر فريق المدرب يورجن كلوب بأربع نقاط عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال؛ لكنه لعب مباراة أقل من الفريق اللندني.

واستمر يونايتد في المركز الثاني، متأخرا بعشر نقاط عن مانشستر سيتي البطل.