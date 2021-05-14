شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للأهلى ينصح بعدم مشاركة أجاى أساسيا أمام صن داونز غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة، نظيره الفني بقيادة بيتسو موسيماني، بعدم الدفع بالنيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق، أساسياً في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها التاسعة من مساء غداً، السبت، بإستاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الجهاز الطبي لنظيره الفني في الأهلي، أن أجاي شارك في تدريبات الفريق الأخيرة وتحديداً لمدة ثلاثة مرات تقريباً لكن من الأفضل الصبر عليه في مسألة المشاركة أساسياً.

ويرى الجهاز الطبي أنه من الأفضل الإبقاء على اللاعب النيجيري على دكة الإحتياطي، على أن يكون أحد خيارات الجهاز الفني حسب مجريات المباراة، خاصة وأن اللاعب عائد للفريق بعد فترة غياب طويلة للإصابة في العضلة الخلفية.

وأعلن بيتسو موسيماني، قائمة الفريق لمباراة صن داونز وتضم القائمة ، للمباراة، كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا.

وشهدت القائمة عودة ناصر ماهر وأجاي وخروج سعد سمير وأكرم توفيق ، ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة لمباراة صن داونز.

ويحضر بيتسو موسيماني وأحد لاعبي الفريق، مؤتمرًا صحفيًّا في الثامنة مساء اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات الصحفية الخاصة باستاد "الأهلي we السلام" للحديث عن مباراة صن داونز الجنوب اأفريقي.

ويأتي المؤتمر الصحفي للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام بشأن المباراة المرتقبة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا.