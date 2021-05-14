شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. متعب يعلن عن مولد مهاجم مميز بهدف رائع فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد الأهداف التى لا تنسى لعماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، فى شباك منتخب إنجلترا حينما كان لاعبا لممنتخب الشباب فى بطولة كأس العالم لللشباب، حيث أعلن المهاجم الدولي عن مولد نجم جديد في الكرة المصرية بعدما سجل بطريقة رائعة وبأداء فردى.

فى الدقيقة 73 من زمن المباراة بين منتخب مصر للشباب وإنجلترا تسلم متعب الكرة وظل يراوغ لاعبى منتخب الإنجليز يميناً ويساراً حتى أحرز كرة رائعة فى المرمى كانت الهدف الوحيد للمنتخب، والذى حصل المنتخب من خلاله على الثلاث نقاط فى كأس العالم للشباب بالإمارات عام 2003، ويقود الفراعنة للفوز بالمباراة.

هدف عماد متعب مع منتخب الشباب فى مرمى إنجلترا فى كأس العالم للشباب بالإمارات عام 2003 كان ولا يزال بوابة شهرة القناص، حيث أصبح بعدها الهداف الأول فى النادى الأهلى رغم صغر سنه.

بدأ المنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامى الذى كان كابتن المنتخب وأمامه محمد الزيات وأمير عزمى مجاهد وكريم ذكرى وفى اليمين أحمد فتحى وفى اليسار الراحل محمد عبد الوهاب، وشارك فى خط الوسط حسنى عبد ربه وأحمد سمير فرج وأحمد سعيد، وفى الهجوم عماد متعب ورضا متولى.

سجل منتخب مصر هدف التقدم عبر متعب بالدقيقة 73 من عمر المباراة بعدما قدم منتخب مصر مباراة جيدة وسيطر على الكرة مقدما أداء هجوميا راقيا عبر متعب الذى هدد منتخب إنجلترا أكثر من مرة، وحسنى عبد ربه قيصر خط الوسط الذى حاول أكثر من مرة من خلال تصويباته المتنوعة بالإضافة إلى أحمد فرج.