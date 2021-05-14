شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. ناصر ماهر موهبة انتصرت فيها الدكة والإصابات على المهارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الحط يعاند ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي، والذي لا يوجد خلاف على موهبته الكبيرة، خاصة بعد تألقه في الموسم الماضي مع فريق سموحة، ليجبر مسئولي القلعة الحمراء على استعادته من جديد، إلا أنه ومع بداية مشاركته مع الفريق تعرض لإصابة قوية في الكتف أبعدته عن المشاركة ليفقد بريقه.

بدأ ناصر ماهر مسيرته الكروية في ناشئين النادي الأهلي، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول خلال موسم 2014، إلا أنه بسبب سعيه المستمر للحصول على فرصة للمشاركة فضل الخروج معاراً في موسم 2017 لينتقل إلى بتروجت، ومع الفريق البترولي شارك ناصر في 23 مباراة صنع خلالهم هدفاً واحداً.

وتجددت إعارة ناصر ماهر في موسم 2018، لينتقل إلى فريق سموحة، حيث خاض 37 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع 4 أهداف أخرى.

عاد ناصر ماهر إلى الأهلي من جديد في موسم 2019، وشارك في 36 مباراة سجل 3 أهداف وصنع مثلهم، ورحل في الموسم التالي إلى فريق سموحة ليخوض واحداً من أفضل مواسمه.

بين صفوف سموحة وخلال الموسم الماضي، تألق ناصر ماهر، بعدما شارك في 28 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 12 هدفاً أخر لزملائه بالفريق وهو ما أجبر مسئولي الأهلي على استعادته من جديد في بداية الموسم الجاري.

ولسوء الحظ ومع بداية منحه الفرصة للمشاركة تعرض ناصر ماهر لإصابة قوية بخلع في الكتف خلال مشاركته مع الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة في أول مباراة بالدوري، ليغيب 3 أشهر عن الفريق ويفقد فرصة المشاركة في مونديال الأندية، وبعد عودته أحيلت أوراقه إلى الدكة وهو ما أثار غضب لاعب الأهلي الشاب، الذي كان يمني النفس بمواصلة التألق مع الأهلي ليضمن مقعده مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو.



ناصر ماهر (1)



ناصر ماهر (2)



ناصر ماهر (3)



ناصر ماهر (4)



ناصر ماهر (5)



ناصر ماهر (6)



ناصر ماهر (7)



ناصر ماهر (8)



ناصر ماهر (9)



ناصر ماهر (10)



ناصر ماهر (11)