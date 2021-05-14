شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني وكابتن الأهلي في مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مؤتمراً صحفياً في الثامنة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ومعه أحد كباتن النادي الأهلي للحديث عن مباراة صن داونز الجنوب أفريقي.

ويلعب الأهلي مع بطل جنوب أفريقيا في التاسعة من مساء غداً السبت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وينوي النادي الأهلي السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تتجه النية للسفر يوم 16 أو 17 على أقصى تقدير إلى جنوب أفريقيا لخوض هذه المباراة المرتقبة.

وأستقر الاهلي على السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا من أجل التأقلم مع الأجواء في جنوب أفريقيا قبل المباراة المرتقبة.

على صعيد أخر ، يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي الفقاعة الطبية لمدة 3 أيام قبل مشاركته في بطولة السوبر الأفريقي خلال أواخر مايو الجاري أمام نهضة بركان المغربي وذلك وفقاً لقواعد الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتلقى النادي الاهلي خطاباً من الكاف يؤكد فيه الأخير أن طرفا السوبر الأفريقي (الأهلي ونهضة بركان) سيُقيمان في فندق إقامتهما وفقاً لنظام الفقاعة الطبية وذلك للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يدخل الاهلي الفقاعة الطبية يوم 25 مايو حتى يوم 28 مايو الجاري موعد المباراة المرتقبة.