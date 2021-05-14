إقامة نهائي كأس ليبرتادوريس في أوروجواي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية أن ملعب سنتيناريو في مونتفيديو عاصمة أوروجواي سيحتضن نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس هذا العام بحضور عدد من المشجعين سيجرى تحديده بناء على الوضع في أوروجواي فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب مواطني أوروجواي سيكونوا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بحلول يوليو، وهو ما يتيح الفرصة أمام حضور المشجعين في النهائي المقرر في السادس من نوفمبر المقبل.

وبعدها بأسبوعين، يحتضن استاد سنتيناريو، الذي كان قد شيد لاستضافة النسخة الأولى من بطولة كاس العالم في عام 1930، نهائي بطولة كوبا سود أمريكانا.

ويستضيف الاستاد المباراتين النهائيتين ضمن خطة الترويج للملف المشترك مع الأرجنتين وباراجواي وتشيلي لطلب استضافة كأس العالم 2030.