شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مهرجان إبداع يمثل أحد أهم آليات الدولة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق مهرجان ابداع في نسخته الثالثة لمراكز الشباب ولأول مرة للأندية الرياضية في مختلف المحافظات وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتتضمن مجالات التنافس في مهرجان “إبداع”، ١٢ مجالاً فنياً وأدبياً وثقافياً هي: التمثيل والغناء والعزف والمراسل الاذاعي والتليفزيوني والإنشاد الديني والترانيم.. والافلام القصيرة.. والفنون التشكيلية ..والابتكارات العلمية ..والشعر.. ولأول مرة: الموال الشعبي والتعليق الرياضي والمهارات الحركية.. ومن المقرر أن تشمل فعاليات المهرجان ٣ مراحل وهي :

المرحلة الأولى: يتم خلالها تقديم الأعمال الخاصة بالمسابقة “أون لاين” وفقا للشروط على الموقع الرسمي للمهرجان وتم بدء استقبال الأعمال اعتبارا من أول مايو الجاري وتستمر عملية استقبال الأعمال حتى يوم ٣٠ مايو .

المرحلة الثانية: تصفية الأعمال المتقدمة للمهرجان وتصعيدها للمرحلة النهائية من خلال لجنة المشاهدة لكل مجال وتصعيد عدد 120 متسابقا، بواقع 5 متسابقين لأعضاء مراكز الشباب و5 متسابقين لأعضاء الأندية الرياضية، في كل مجال.

المرحلة الثالثة: التحكيم النهائي من لجان التحكيم باستديو خاص بالمهرجان وسيتم إذاعتها على قناة القاهرة والناس في ١٤ حلقة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مسابقة إبداع والتي تحظى برعاية السيد رئيس الجمهورية أصبحت تمثل أحد أهم آليات الدولة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية بوجه عام خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته المسابقة من خلال زيادة عدد مجالات التنافس وتنوعها فضلاً عن توسيع قاعدة المشاركين فيها من جميع محافظات الجمهورية من خلال مهرجان إبداع مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن خطة الوزارة تتضمن خلال الفترة المقبلة تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والأنشطة المعنية باكتشاف الموهوبين في مجالات أخرى رياضية وثقافية وفنية ومن ثم إدماج هؤلاء الموهوبين في برامج تدريبية مكثفة وتقديم شتي أنواع الرعاية لهم.

وشهدت الأيام الماضية انطلاق الحملة الترويجية لمهرجان إبداع من خلال مختلف وسائل الإعلام واعلانات الشوارع وصفحات التواصل الاجتماعي والتي تتولاها مؤسسة أخبار اليوم كونها الشريك الإعلامى للمهرجان في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة ومؤسسة أخبار اليوم.

ومن جانبه أوضح الأستاذ أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم أن مسابقة إبداع مراكز الشباب والأندية الرياضية تعد واحدة من أهم القوى الناعمة التي تعمل على الارتقاء بالذوق العام وخاصة لدى أوساط النشء والشباب في ظل تنوع المجالات الثقافية والفنية التي يمارسها وتنافس فيها الشباب مشيراً أن مؤسسة أخبار اليوم حريصة على تقديم الرعاية والدعم والمساندة الإعلامية الكاملة لمثل تلك المشروعات الوطنية الكبيرة .

جدير بالذكر أنه سيتم خلال الفترة المقبلة البدء في تصوير برنامج تليفزيوني من ١٤ حلقة يرصد كافة المنافسات ومراحل المهرجان بداية من التصفيات وحتى لحظة إعلان الفائزين .