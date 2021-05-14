شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يوجهون الشكر لجنش وساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود عبدالرحيم جنش وفرجاني ساسي على إقامة مأدبة طعام للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب انتهاء المران الجماعي للفريق.

وقام لاعبو الزمالك بتوجيه الشكر للثنائي ساسي وجنش على هذه اللفتة الطيبة.

واحتفل لاعبو الفريق بعيد الفطر المبارك عقب التدريبات الجماعية للابيض بتناول الطعام في لفتة طيبة من جنش وساسي تعكس الروح الطيبة داخل نادي الزمالك.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، اليون الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.