ريال مدريد يكتسح غرناطة برباعية ليتمسك بآماله في المنافسة علي لقب الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - حقق ريال مدريد فوزا مثيرا على مضيفه غرناطة بأربعة أهداف لواحد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية الملكي كل من لوكا مودريتش ورودريجو سيلفا وألفارو أودريوزولا وكريم بنزيما في الدقائق 17 و46 و75 و76، بينما أحرز خورخي مولينا الهدف الوحيد لغرناطة في الدقيقة 71.

بهذا الفوز يرفع الفريق الملكي رصيده إلى 78 نقطة ليتمسك بآماله في المنافسة على لقب الليجا بتقليص الفارق إلى نقطتين مع المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 45 نقطة في المركز العاشر.