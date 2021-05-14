شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يبحث عن الانتصار الخامس على التوالى أمام زهرة الجنوب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره أسوان في الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل أسوان مع الجونة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

وطالب الجهاز الفني للإسماعيلى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لتحقيق الانتصار الخامس على التوالي للهروب من مراكز القاع ضمن خطة انتفاضة الدراويش التي بدأت منذ تولى إيهاب جلال المسئولية الفنية للفريق الأصفر الذى يفتقد جهود عماد حمدى في مباراة اسوان للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة البنك الاهلى.

في المقابل طالب علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبيه باستعادة العروض الطبية لتحقيق الانتصار بعد تراجع زهرة الجنوب في جدول الدوري دون مبرر بعد الانطلاقة الجيدة في الأسابيع السابقة، مشدداً على صعوبة مباراة اليوم مع الإسماعيلى.