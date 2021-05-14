شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مدرب ليفربول بعد تعمد ماني إهانته بعدم مصافحته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبر مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أنه لا توجد مشكلة بينه وبين ساديو ماني، رغم رفض المهاجم السنغالي مصافحته بعد الفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس.

وكان ساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي وفريق ليفربول الإنجليزي، رفض مصافحة مدربه الألماني يورجن كلوب عقب انتهاء مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد التي أقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز الريدز برباعية مقابل هدفين ضمن مؤجلات الأسبوع 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وحاول كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مصافحة ساديو ماني عقب انتهاء اللقاء ولكن أسد التيرانجا رفض مصافحة مدربه وانتقل لغرفة ملابس الريدز داخل ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ساديو ماني يرفض مصافحة محمد صلاح

وسريعا انتشرت صور رفض ماني مصافة مدربه يورجن كلوب، وانهالت التعليقات على هذا الموقف، والذي أجمع الكثير من المتابعين، بأن السبب الذي دفع ساديو ماني لعدم مصافحة مدربه كلوب، محمد صلاح، الذي شارك في اللقاء كاملا وحمل قيادة الشارة بالرغم من أن ماني هو الأقدم.

وأضاف المدرب الألماني بحسب ما نقلت «رويترز»: «لا توجد مشكلة. اتخذت قراري بالأمس بإشراك ديوغو جوتا. في المعتاد كنت سأشرح الأمر لكن لا يوجد وقت لذلك. الأمور على ما يرام.

«اللاعبون اعتادوا أن أشرح لهم الأمور ولم أفعل ذلك. لا يوجد وقت، انسوا الأمر. هذا ما حدث. الأمور على ما يرام».