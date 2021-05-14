شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشيد بمستوي حراس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع أوليفيرا مدرب الحراس للاطمئنان على برنامج تدريبهم.

وجاءت الجلسة من أجل الاطمئنان على الحالة الفنية للثلاثي محمد عواد ومحمود عبدالرحيم «جنش» ومحمد أبوجبل ومتابعة التدريبات الخاصة بهم.

واشاد المدير الفني بمستوي الحراس في التدريبات وتحديدًا محمد عواد الذي تألق في المباريات الماضية

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.