شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. البنك الأهلى يستدرج المقاولون فى مواجهة "الهروب من القاع" بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق البنك الأهلى نظيره المقاولون العرب في الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها البنك الاهلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الإسماعيلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل ذئاب الجبل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

وطالب خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بالتمسك بالامل الأخير ومحاولة تحسين نتائج الفريق للهروب من شبح الهبوط مؤكداً أن مواجهة المقاولون العرب لاتقبل القسمة على اثنين فلا بديل عن الفوز أمام ذئاب الجبل الذى يصارع على الهبوط أيضاً.

بينما طالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لأهمية مباراة اليوم، مشدداً على ضرورة خطف النقاط الثلاث من أنياب البنك الأهلى لاستكمال رحلة الهروب من القاع.