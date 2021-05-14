شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك وانبي .. الأبيض يتفوق في تاريخ المواجهات بـ ١٧ انتصارا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عند التاسعة مساء اليوم الجمعة مباراة غاية في القوة والأهمية عندما يستضيف نظيره إنبي في مباراتهما المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز وذلك علي أرض ملعب استاد القاهرة.

يحتل المارد الأبيض صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 45 نقطة فيما يحتل انبي المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 28 نقطة.

تاريخيا تواجه الفريقان من قبل في 32 مُباراة، إستطاع الأبيض الفوز في 17 لقاء، بينما فاز إنبي في 5 مُباريات، وخسم التعادل 10 مواجهات ونجح المارد الأبيض في تسجيل 42 هدفا في شباك إنبي، بينما إستقبلت شباكه 24 هدفا.