شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل خاص لشيكابالا في الجيم رغم ايقافه رسميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع محمود عبدالرازق «شيكابالا» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة تدريبية خاصة في صالة الجيمانزيوم، خلال الفترة الراهنة بسبب غيابه رسميا عن مباراتي الفريق المقبلتين بسبب ايقافه من اتحاد الكرة

وتأتي الفقرة ضمن البرنامج الموضوع للاعب من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حرصا على عدم تعرضه للإرهاق.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.