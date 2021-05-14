شكرا لقرائتكم خبر عن مهام خاصة لأشرف بن شرقي ويوسف أوباما أمام انبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم «أوباما» ومحمد عبدالسلام، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية الاخيرة للفريق على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء قبل مواجهة انبي اليوم.

وشهدت الفقرة تدريب اللاعبين على تنفيذ الكرات الثابتة من أماكن مختلفة في الملعب، ثم التدريب على تنفيذ ركلات الجزاء.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.