شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يخصص برنامج علاجي وتأهيلي لأحمد فتوح بعد استبعاده من مباراة انبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكى أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من شد في العضلة الخلفية خلال التدريبات الجماعية الاخيرة للفريق على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وفضل الجهاز الفني للفريق بالتنسيق مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق منح اللاعب راحة من مواجهة الزمالك وإنبي في بطولة الدوري، حرصا على عدم تفاقم الإصابة.

ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة المقبلة

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.