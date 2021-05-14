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كارتيرون يفتح صفحة جديدة مع سيف الدين الجزيري ويعده بمنحة فرصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فتح صفحة جديدة على مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة ووعده بمنحه الفرصة

وعكف المدير الفني علي منح الجزيري بعض التعليمات الفنية الخاصة على هامش مران الفريق اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وطالب كارتيرون المهاجم التونسي بتعليمات خاصة لتنفيذها الفترة المقبلة كما حرص على توجيه اللاعب في التقسيمة الفنية التي ظهر فيها المهاجم التونسي بصورة طيبة.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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