شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر تشكيل الزمالك للقاء انبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون علي التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة انبي في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.

و ينتظر يضم التشكيل المتوقع كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - اوباما

خط الهجوم : حميد احداد