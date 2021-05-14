اخبار الرياضه

كارتيرون يستقر  تشكيل الزمالك للقاء انبي اليوم

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر  تشكيل الزمالك للقاء انبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون علي التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة انبي في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.

و ينتظر يضم التشكيل المتوقع كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي - اوباما

خط الهجوم : حميد احداد

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا