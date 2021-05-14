شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا غياب محمد عبد الغني عن مباراة انبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تاكد بشكل رسمي غياب محمد عبدالغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه اليوم الجمعة امام انبي بسبب الإجهاد.

وحصل عبدالغني على راحة من التدريبات الجماعية الاخيرة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ومنح الجهاز الفني للفريق اللاعب راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب تعرضه للإجهاد.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.