شكرا لقرائتكم خبر عن ٦ قرارات جديدة من وزارة الرياضة للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميما تم توزيعه على جميع مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات تضمن التشديد على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة باستخدام حمامات السباحة خلال الفترة الحالية .

وتضمن التعميم التشديد على الالتزام بما يلي :-

أولا: تقسيم الحمام إلى عدة حارات بما يضمن التباعد الأمن بين الممارسين والمتدربين .

ثانيا: ضرورة تواجد المنقذين على ارجاء الحمام بما يضمن السلامة للممارسين .

ثالثا: التعقيم الكامل والمستمر حول ارجاء الحمام وأثناء وبعد التدريب والاستخدام .

رابعا: مراعاة الإشتراطات الخاصة بنظافة المياه ودرجة تعقيمها وفقا لإشتراطات الطب الوقائي وعدم قيام المترددين بالنزول لحمام السباحة أكثر من مرة وتلامسهم الأسطح الخارجية حول الحمام لمرات عديدة بما يضمن الحد من انتشار العدوي .

خامسا: تتحمل كل هيئة شبابية ورياضية مسؤلية توفير الإجراءات الإحترازية ومتابعة تطبيقها .

سادسا: تحديد أماكن للدخول والخروج منعا للتزاحم أثناء فترة التدريب بشكل متوالي يضمن عدم التكدس والازدحام والتلامس بين المتدربين والمترددين.

وشدد التعميم على جميع المسؤولين بمديرية الشباب والرياضة بجميع المحافظات على ضرورة اللازم حيال تلك الضوابط والتشديد على تطبيقها بجميع المنشآت الشبابية والرياضية الواقعة بنطاق كل محافظة مع ضرورة المتابعة والتفقد المستمر لكافة المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا مع ضرورة موافاة الوزارة باى تجاوزات تحدث لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.