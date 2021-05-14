شكرا لقرائتكم خبر عن عادل فتحي يطالب لاعبي المقاولون بالفوز على «البنك الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة بالنادي، على عقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين والجهاز الفني على هامش المران الختامي لمواجهة البنك الأهلي.

وطالب المشرف العام على الكرة بالذئاب، ضرورة تحقيق الفوز للتقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز في ظل المنافسة الصعبة بالبطولة الموسم الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لمواجهة نظيره البنك الأهلي، اليوم الجمعة، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل المقاولون ضيفا على البنك الأهلي، اليوم الجمعة، في تمام الخامسة مساء ضمن مواجهات الجولة الـ 22 لبطولة الدوري.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، مع نظيره الإنتاج الحربي 1-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي في افتتاح مباريات الجولة الـ 21 لبطولة الدوري الممتاز.