شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: «فكيت نحسي أمام مان يونايتد» وهذا الفريق يريد حرماني من دوري الأبطال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح نجم ليفربول بأن التسجيل في شباك مانشستر يونايتد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الخميس وفاز به فريقه برباعية مقابل هدفين، يعد فكا لنحسه الذي لازمه لفترة طولية.

أضاف: صلاح لشبكة «bein sports» بعد اللقاء عن حماس مانشستر يونايتد خلال المباراة: «أراحوا أكبر عدد من اللاعبين في المباراة السابقة، حتى يلعبوا هذه المباراة ويحرموننا من التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن هذا كان حافزا لنا لكي نلعب المباراة، ونفوز وهذا ما حدث، أتمنى أن تكون علامة، كنت أواجه بعض النحس لكنني تمكنت من فكّه، لكن الشيء الأهم هو فوز الفريق في هذه المرحلة». وسجل صلاح الهدف الرابع في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2 في مباراة مؤجلة من الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الأول، قاد فريقه ليفربول للفوز على نظيره مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس على أرض ملعب أولد ترافورد ضمن مؤجلات الأسبوع 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

حصل محمد صلاح حصل 7 من 10 خلال لقاء فريقه أمام الشياطين الحمر، مما يعد ترتيبه رابعا بين زملاءه، حيث احتل النجم البرازيلي الترتيب الأول وحصل على 8 من 10، وذلك وفقا لما أكدته شبكة «sofascore».

وحقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح فوزًا ثمينًا على حساب نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس 13-5-2021 على ملعب أولد ترافورد، والمؤجلة من الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف عن طريق مدافع ليفربول فيليبس في مرماه بعدما حول تسديدة برونو فيرنانديز في الدقيقة 10، وتعادل ديويجو جوتا في الدقيقة 34 من متابعته لتسديدة فيليبس وسط دربكة بمنطقة جزاء مانشستر، قبل أن يسجل روبرتو فيرمينو الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية رائعة لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-1.

وفي الشوط الثاني سجل ليفربول هدفا سريعا عن طريق فيرمينو في الدقيقة 47، وقلص راشفورد النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 90 انطلق النجم المصري محمد صلاح بانفراد من منتصف الملعب ليودع الكرة الشباك مسجلا الهدف الرابع لفريقه وهو يحمل شارة قيادة الفريق التي ارتداها بعد خروج فينالدوم، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 4-2.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 60 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 70 في المركز الثاني.