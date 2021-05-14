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5 معلومات عن مباراة الزمالك وإنبي اليوم الجمعة 14-5-2021 فى الدوري المصري

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القاهرة - سامية سيد - يلتقي في السابعة مساء اليوم، فريق الزمالك مع نظيره إنبي، ضمن مباريات الأسبوع الـ 22 لمسابقة الدوري الممتاز، في مباراة هامة ومصيرية للفريقين، حيث يسعي كل فريق لتحقيق الفوز لأسبابه الخاصة.

الزمالك يبحث عن الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري مع غريمة التقليدي الأهلي، حيث يحتل الأبيض المركز الأول حاليا متفوقا بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف لكن الأخير لعب 19 مباراة فقط بينما خاض الزمالك 21 لقاء بالدوري.

ولا تختلف الدوافع كثيرا لدي فريق إنبي الساعي لتحسين موقفه بجدول الدوري، والدخول لمنطقة الأمان حيث يحتل حاليا المركز التاسع ويحتاج لتحقيق الفوز للدخول في وسط الترتيب والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

وينشر ”الخليج 365” 5 معلومات عن مباراة الزمالك وإنبي في التقرير التالي:-

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ترتيب الزمالك بجدول الدوري
 

الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف لكن الأخير لعب 19 مباراة فقط بينما خاض الزمالك 21 لقاء بالدوري.


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ترتيب إنبي بجدول الدوري
 

إنبي يحتل حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، ويحتاج لتحقيق الفوز للدخول في وسط الترتيب والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.


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تاريخ مواجهات كارتيرون أمام إنبي
 

الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، خاض 4 مواجهات سابقة ضد إنبي قبل مباراة اليوم حقق الفوز في مباراتين وخسر مثلهما وانتهت آخر مواجهة بفوز الزمالك بهدف نظيف في الجولة الـ 23 من منافسات بطولة الدوري خلال الموسم الماضي.

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تاريخ مواجهات كارتيرون أمام حلمي طولان
 

كارتيرون وقف وجها لوجه أمام حلمي طولان، المدير الفني الحالي لنادي إنبي في 3 مباريات سابقة حقق خلالها انتصار واحد وخسر مباراة وتعادل مثلها.

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تاريخ مواجهات حلمي طولان ضد الزمالك
 

حلمي طولان، واجهة الزمالك 22 مرة، ونجح في تحقيق 6 انتصارات على الأبيض مع مختلف الأندية التي تولي تدريبها بينما تعادل في 5 مواجهات وخسر 11 لقاء.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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