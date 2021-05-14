شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم الجمعة 14-5-2021 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي مساء اليوم الجمعة الموافق 14-5-2021، فريق الزمالك مع نظيره إنبي، ضمن مباريات الأسبوع الـ 22 لمسابقة الدوري الممتاز، في مباراة هامة ومصيرية للفريقين، حيث يسعي كل فريق لتحقيق الفوز لأسبابه الخاصة.

مباراة الزمالك وإنبي تنطلق فى تمام الساعة السابعة مساء، ويبحث المارد الأبيض عن الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري مع غريمة التقليدي الأهلي، حيث يحتل الأبيض المركز الأول حاليا برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف لكن الأخير لعب 19 مباراة فقط بينما خاض الزمالك 21 لقاء بالدوري.

ولا تختلف الدوافع كثيرا لدي فريق إنبي الساعي لتحسين موقفه بجدول الدوري، والدخول لمنطقة الأمان، حيث يحتل حاليا المركز التاسع برصيد 28 نقطة، ويحتاج لتحقيق الفوز للدخول في وسط الترتيب والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.

غربلة فى تشكيل الزمالك ضد إنبي

علي الصعيد الفني، قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، غربلة التشكيل الأبيض خلال مباراة إنبي حيث أبدي استيائه الشديد بسبب تراجع مستوي بعض اللاعبين، بخلاف ضغط المباريات الشديد في الفترة الأخيرة، لذا قرر إجراء عدة تعديلات في التشكيل الأبيض باختيار أفضل العناصر للمشاركة والاعتماد بشكل أكبر على عناصر الخبرات لضرورة تحقيق الفوز في المباريات المقبلة.

وينوي كارتيرون عودة محمد عبد الشافي لقيادة الجبهة اليسري بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا، ونفس الأمر بالنسبة لحازم إمام في الجبهة اليمني، حيث يدرس المدرب الفرنسي إعادته للتشكيلة الأساسية بدلا من التونسي حمزة المثلوثي لعدم تقديم الأخير المستوي المنتظر رغم الحصول على فرصة في أكثر من مباراة.

شيكابالا يغيب عن مباراة الزمالك وانبي

فيما تسبب إيقاف محمود شيكابالا لمدة مباراتين على خلفية أحداث مباراة القمة، ورده على هجوم جماهير الأهلي ضده بالإشارة إلى حذائه، في إنقاذ يوسف أوباما من العودة لمقاعد بدلاء الزمالك أمام إنبي، حيث أصبح المرشح الأول لقيادة المركز رغم 10.

وسيكون محمد عواد حارس الزمالك، الناجي الأبرز من مقصلة التعديل في التشكيل الأبيض، حيث سيستمر في حراسة عرين فريقه، رغم جاهزية محمد أبو جبل للعودة بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا.

التشكيل الأقرب للزمالك ضد إنبي

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام إنبي مكون من محمد عواد في حراسة المرمي ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وحميد أحداد.

علي الجانب الآخر، يبحث فريق إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان عن استعادة نغمة الانتصارات من جديد بعد الخسارة في الجولة قبل الماضية أمام غزل المحلة والتعادل بالجولة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، لذا يأمل الفريق البترولي في حصد الثلاثة نقاط للتواجد في المنطقة الدافئة بجدول ترتيب الدوري والبعد عن حسابات الهبوط.