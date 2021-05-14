شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يحتفل بعيد الفطر الأول مع زوجته سمارة: كل عام وانتى عيدى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى الزمالك، بعيد الفطر الأول مع زوجته الجزائرية الأميرة سمارة يحيى، منذ عقد قرانهما فى شهر أبريل الماضى.



أبو جبل وسمارة

ونشر أبو جبل صورا من حفل عقد القران، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "عيد سعيد وكل عام وانتى عيدى"، لترد عليه زوجته: "لعزيز لغالى ديالى وكل يوم وانت عيدى".





واحتفل محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعقد قرانه يوم 8 أبريل الماضى، فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، فى حضور عائلى بهيج مع الأهل والأصدقاء، وكان زميليه شيكابالا وعبد الله جمعة من ضمن الحاضرين.





يشار أن الأميرة سمارة يحيى، زوجة أبو جبل حارس مرمى الزمالك، توجت بلقب ملكة جمال الجزائر 2018 وملكة جمال العرب 2019، وتنحدر أصولها إلى مدينة بومرداس شمال الجزائر، حاصلة على شهادة الليسانس فى التسويق ونظمت دراسات فى إنجلترا والولايات المتحدة فى مجال الاتصالات.





دخلت سمارة مجال الموضة بالصدفة بعد ترشيحات من شقيقتها التى شجعتها على المشاركة فى مسابقة ملكة جمال الجزائر، وما زالت تحتفظ بأصولها وتعيش فى مسقط رأسها بعيد عن الأضواء، كما أنها تشارك فى الأعمال الخيرية للأيتام وذوى الاحتياجات فى بلادها الجزائر.