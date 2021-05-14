شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يهين غرناطة برباعية في «الليجا».. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز ريال مدريد على مضيفه غرناطة بأربعة أهداف لواحد، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني. سجل رباعية الملكي كل من لوكا مودريتش ورودريجو سيلفا وألفارو أودريوزولا في الدقائق 17 و46 و75 و76، بينما أحرز خورخي مولينا الهدف الوحيد لغرناطة في الدقيقة 71.

رفع الفريق الملكي رصيده إلى 78 نقطة ليتمسك بآماله في المنافسة على لقب الليجا بتقليص الفارق إلى نقطتين مع المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 45 نقطة في المركز العاشر.

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