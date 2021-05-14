شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات فاصلة .. تعرف على فرص صعود ليفربول لدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح الدولي المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق فوزاً ثميناً وتاريخياً على مانشستر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الجولة 36 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة ليتقدم للمركز الخامس بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الرابع، مع أفضلية لعب ليفربول مباراة أقل يقلص فوزه بها الفارق إلى نقطة واحدة مع «البلوز».

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي الثالث، لتصبح وصافة الأحمر مُهددة إذا تعثر في أخر جولتين وفازت الثعالب.

وفي وقت كان أصحاب الأرض يتجهون نحو التعادل، سجل محمد صلاح هدفاً رائعاً رابعاً من هجمة مرتدة بطريقته المُفضلة، ليرفع رصيده إلى 21 هدفاً ويعود لصدارة هدافي البريميرليج بالتقاسم مع هاري كين.

ما الذي يحتاجه ليفربول لضمان لعب دوري أبطال أوروبا.

يتبقى للريدز 3 مواجهات أمام ويسترومبيتش ووبيرنلي وكريستال بالا بينما يتبقى لمنافسه تشيلسي على بطاقة التأهل مبارتين أمام أستون فيلا وليستر سيتي وفي حالة فقدانه لأي نقاط أمام الفريقين وفوز ليفربول في المباريات الثلاث يضمن الريدز لعب دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وفي صدارة الهدافين يتبقى لهاري كين مهاجم توتنهام 3 مباريات أمام ليستر سيتي ووأستون فيلا وولفرهامبتون، وهو نفس عدد المباريات أمام صلاح ما يعني أن المنافسة على لقب الهداف والصعود لدوري أبطال أوروبا ستكون على أشدها الثلاث جولات القادمة.