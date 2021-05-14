شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يرفض مصافحة كلوب في أولد ترافورد .. وجماهير الريدز : محمد صلاح السبب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي وفريق ليفربول الإنجليزي، رفض مصافحة مدربه الألماني يورجن كلوب عقب انتهاء مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد التي أقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز الريدز برباعية مقابل هدفين ضمن مؤجلات الأسبوع 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ساديو ماني يرفض مصافحة محمد صلاح

وحاول كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مصافحة ساديو ماني عقب انتهاء اللقاء ولكن أسد التيرانجا رفض مصافحة مدربه وانتقل لغرفة ملابس الريدز داخل ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ساديو ماني يرفض مصافحة محمد صلاح

وسريعا انتشرت صور رفض ماني مصافة مدربه يورجن كلوب، وانهالت التعليقات على هذا الموقف، والذي أجمع الكثير من المتابعين، بأن السبب الذي دفع ساديو ماني لعدم مصافحة مدربه كلوب، محمد صلاح، الذي شارك في اللقاء كاملا وحمل قيادة الشارة بالرغم من أن ماني هو الأقدم.

حقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح فوزًا ثمينًا على حساب نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس 13-5-2021 على ملعب أولد ترافورد، والمؤجلة من الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف عن طريق مدافع ليفربول فيليبس في مرماه بعدما حول تسديدة برونو فيرنانديز في الدقيقة 10، وتعادل ديويجو جوتا في الدقيقة 34 من متابعته لتسديدة فيليبس وسط دربكة بمنطقة جزاء مانشستر، قبل أن يسجل روبرتو فيرمينو الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية رائعة لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-1.

وفي الشوط الثاني سجل ليفربول هدفا سريعا عن طريق فيرمينو في الدقيقة 47، وقلص راشفورد النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 68.

ساديو ماني يرفض مصافحة محمد صلاح

وفي الدقيقة 90 انطلق النجم المصري محمد صلاح بانفراد من منتصف الملعب ليودع الكرة الشباك مسجلا الهدف الرابع لفريقه وهو يحمل شارة قيادة الفريق التي ارتداها بعد خروج فينالدوم، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 4-2. بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 60 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 70 في المركز الثاني.