موناكو يلاقي سان جرمان في نهائي كأس فرنسا

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باريس : أنهى موناكو القصة الخيالية لروميي فاليير المغمور من الدرجة الرابعة بفوزه عليه 5 1 في نصف نهائي كأس فرنسا الخميس، ليضرب موعدًا مع باريس سان جرمان في النهائي.

وبلغ فريق الامارة النهائي الاول له منذ العام 2010 عندما خسر امام فريق العاصمة بالذات الذي أسقط مونبلييه بركلات الترجيح الاربعاء.

وكاد ان يحقق روميي فاليير المفاجأة على ملعب "بارك دي سبور" في أنيسي في شرق البلاد، عندما افتتح التسجيل عبر أليكسي بوجيه (20)، إلا ان هدف التعادل جاء بالنيران الصديقة من أرتور بوزون (27)، فيما منح اوريليان تشواميني التقدم لفريقه (32) قبل ان يحسم وسام بن يدر (55)، الاسباني سيسك فابريغاس (78) والروسي الكسندر غولوفين (82) النتيجة.

وكان روميي فاليير، الواقع في المنطقة الجبلية شمال البلاد على الحدود الايطالية السويسرية، والذي تأسّس عام 2018 بعد دمج عدة أندية، أصبح رابع فريق فقط من الدرجة الرابعة يبلغ نصف النهائي في السنوات العشرين الاخيرة.

أما موناكو فيطمح بتحقيق لقبه السادس في المسابقة والاول منذ العام 1991 عندما فاز على مرسيليا.

ولا يزال فريق المدرب الكراوتي نيكو كوفاتش ينافس على جبهة الدوري المحلي ايضًا رغم صعوبة المهمة، إذ يحتل المركز الثالث على بعد اربع نقاط من ليل المتصدر واثنتين من سان جرمان الثاني قبل مرحلتين من النهاية.

وافتتح فاليير التسجيل عندما وصلت الكرة الى بوجيه خارج المنطقة سددها قوية في اعلى الزاوية اليمنى (20).

إلا ان هدف التعادل جاء بالنيران الصديقة عندما تابع بوزون عرضية برأسه في المرمى في محاولة لإبعادها نحو ركنية (27).

وتقدم موناكو بالسلاح ذاته هذه المرة من رأسية تشواميني إثر عرضية من فابريغاس (32).

وسجل بن يدر التونسي الاصل الهدف الثالث اثر مرتدة بعدما وصلته الكرة من فابريغاس نجم برشلونة السابق، داخل المنطقة تابعها في الشباك (55).