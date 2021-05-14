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بدر بانون وحميد أحداد وأسرتاهما يحتفلان بعيد الفطر بـ"جلابية مغربى".. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفل المغربى بدر بانون، مع زوجته غزلان وابنه إياد، وأيضا مع صديقه لاعب الزمالك حميد أحداد، وزوجته وابنه، بعيد الفطر المبارك فى القاهرة، وذلك بعد ايام قليلة من لقاء القمة 122، التى انتهت بتعادل الفريقين بهدف بكل منهما.

أسرتى بانون وأحداد
أسرتى بانون وأحداد

ونشر بانون وأحداد صورا من الاحتفال بالعيد، عبر حسابهما على إنستجرام أتبعاها بتعليق: "عيد سعيد مبارك".

بانون وأحداد
بانون وأحداد

وسبق واحتفل المغربى حميد أحداد، مهاجم نادى الزمالك، مع مواطنه أشرف بن شرقى، بعيد الفطر المبارك، داخل القلعة البيضاء، على طريقتهما الخاصة، حيث التقط بن شرقى، مقطع فيديو لأحداد وهو يرتدى "الجلابية والشبشب" داخل غرفة خلع ملابس اللاعبين بالنادى، ونشره عبر ستورى حسابه على إنستجرام.

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من ناحية أخرى، أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة الفريق لمباراة صن داونز، المقرر لها غدا السبت، فى دورى أبطال إفريقيا، وتضم قائمة الأهلي، للمباراة، كلا من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وبدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هانى ومحمود متولى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وناصر ماهر ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايى وأحمد نبيل كوكا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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