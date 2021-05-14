حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 13/5/2021

استقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة على تمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الدراويش والذى ينتهى تعاقده مع القلعة الصفراء بنهاية الموسم الجارى ، حيث تألق الروج بشكل لافت ليساهم في عودة الدراويش للانتصارات حيث يقدم اللاعب موسمًا متميزًا بقميص برازيل العرب.

شهدت القيمة التسويقية الأخيرة طبقاً لآخر تحديث في موقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت"، تقدماً ملحوظاً لـ 6 لاعبين في الزمالك، جاء في مقدمتهم أشرف بن شرقي ومحمود عبد الرزاق شيكابالا بعد مشاركتهم الفعالة مع القلعة البيضاء. ارتفعت القيمة التسويقية لـ7 لاعبين بالنادى الأهلى طبقاً لآخر تحديث فى موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، حيث تصدر محمد شريف قائمة اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم التسويقية بمقدار مليون يورو دفعة واحدة، بعدما ارتفعت قيمته من 800 ألف يورو ليصل إلى مليون و800 ألف يورو.