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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 13/5/2021، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها غموض مصير فينجادا فى اتحاد الكرة بعد تأخر وصوله القاهرة، والاستقرار على تخفيض عقوبة ربيع ياسين.
استقرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، على تخفيض عقوبة لجنة الانضباط على ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب ومدرب فريق بتروجت بالقسم الثانى حاليا.
تمسك مسئولو سيراميكا بكل نجوم الفريق والتى وصلتهم عروضا محلية وخارجية خلال الفترة الماضية بعد تألقهم بشدة خلال مباريات الموسم الحالى وتحقيقهم للعديد من النتائج الجيدة.
أعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا للقاء أسوان غدا فى الأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى الممتاز ، القائمة شهدت عودة حسين السيد وغياب مجموعة من اللاعبين على رأسهم عماد حمدى .
تسود حالة من الغموض داخل اتحاد الكرة حول مصير البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الجديد للجبلاية خلفا للدكتور محمود سعد ، حيث لم يصل الخواجة للقاهرة حتي الان لاستلام مهام عمله رغم أنه كان من المقرر وصوله مطلع مايو الجاري.
شهدت القيمة التسويقية الأخيرة طبقاً لآخر تحديث على موقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت"، تراجعاً ملحوظاً في قيمة 14 لاعباً بالنادي الأهلي، لظروف غيابهم الطويل عن المشاركة مع الأهلي بسبب الإصابة أو لتراجع المستوى الفني.
شهدت القيمة التسويقية لـ 10 لاعبين بنادي الزمالك، تراجعاً واضحاً طبقاً لآخر تحديث لموقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت"، حيث جاء فرجاني ساسي لاعب وسط القلعة البيضاء في مقدمة اللاعبين الذين تراجعت قيمتهم التسويقية، رغم هدفه الأخير في شباك الأهلي بمباراة القمة.
يتمسك مسئولو سموحة بالدخول فى مفاوضات مع ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلى بعد علمهم بدخول اللاعب فى صدام قوى مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأحمر والذى أخرج اللاعب من حساباته تماما وكان أخرها فى لقاء القمة الأخير أمام الزمالك والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .
يُحدد الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني خلال الساعات المقبلة مصير الدولي التونسي على معلول من السفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
استقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة على تمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الدراويش والذى ينتهى تعاقده مع القلعة الصفراء بنهاية الموسم الجارى ، حيث تألق الروج بشكل لافت ليساهم في عودة الدراويش للانتصارات حيث يقدم اللاعب موسمًا متميزًا بقميص برازيل العرب.
شهدت القيمة التسويقية الأخيرة طبقاً لآخر تحديث في موقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت"، تقدماً ملحوظاً لـ 6 لاعبين في الزمالك، جاء في مقدمتهم أشرف بن شرقي ومحمود عبد الرزاق شيكابالا بعد مشاركتهم الفعالة مع القلعة البيضاء.
ارتفعت القيمة التسويقية لـ7 لاعبين بالنادى الأهلى طبقاً لآخر تحديث فى موقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، حيث تصدر محمد شريف قائمة اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم التسويقية بمقدار مليون يورو دفعة واحدة، بعدما ارتفعت قيمته من 800 ألف يورو ليصل إلى مليون و800 ألف يورو.