شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 / 5 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 14 / 5 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام أربعة مباريات تجمع الاسماعيلى مع أسوان والبنك الاهلى مع المقاولون العرب وغزل المحلة مع المصرى البورسعيدى واخيراً الزمالك مع انبى فى افتتاح الجولة الثانية والعشرين للمسابقة.

موعد مباراة الاسماعيلى مع أسوان

تقام مباراة الاسماعيلى مع أسوان في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الإسماعيلية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل أسوان مع الجونة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

موعد مباراة البنك الاهلى مع المقاولون العرب

تقام مباراة البنك الاهلى مع المقاولون العرب في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت في مواجهة قوية للفريقين يدخلها البنك الاهلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاسماعيلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل ذئاب الجبل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل البنك الاهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

موعد مباراة غزل المحلة مع المصرى البورسعيدى

تقام مباراة غزل المحلة مع المصرى البورسعيدى في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفلاحين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى البورسعيدى سلبياً مع مصر المقاصة في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

موعد مباراة الزمالك مع انبى

تقام مباراة الزمالك وانبى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ، تعادل الفارس الابيض في مباراته الأخيرة ضد الأهلي بهدفٍ لمثله، ليرتفع رصيده نقطة واحدة ويصبح 45 نقطة ويحافظ على الصدارة، ويبقى الفارق بينه وبين المارد الأحمر 4 نقاط.

فيما كانت بداية إنبي للدوري هذا الموسم جيدة، لكن نتائجه تراجعت في الجولات الأخيرة حيث تعادل في مباراته السابقة مع الاتحاد السكندي، وذلك بعد خسارته من غزل المحلة، ويحتل الفريق البترولي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.