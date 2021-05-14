شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي قبل 48 ساعة من موقعة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها بعد غدٍ السبت في ذهاب دور الـ8 من منافسات دوري ابطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس.

فيما ينوي النادي الأهلي السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تتجه النية للسفر يوم 16 أو 17 على أقصى تقدير إلى جنوب أفريقيا لخوض هذه المباراة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز بعد غد ، السبت،بإستاد الأهلي في السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما ستقام مباراة العودة بجنوب أفريقيا يوم 22 مايو الجاري.

وأستقر الاهلي على السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا من أجل التأقلم مع الأجواء في جنوب أفريقيا قبل المباراة المرتقبة.