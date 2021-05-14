شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي قبل 48 ساعة من موقعة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها بعد غدٍ السبت في ذهاب دور الـ8 من منافسات دوري ابطال إفريقيا.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس.
فيما ينوي النادي الأهلي السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تتجه النية للسفر يوم 16 أو 17 على أقصى تقدير إلى جنوب أفريقيا لخوض هذه المباراة المرتقبة.
ويلتقي الأهلي مع صن داونز بعد غد ، السبت،بإستاد الأهلي في السلام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما ستقام مباراة العودة بجنوب أفريقيا يوم 22 مايو الجاري.
وأستقر الاهلي على السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا من أجل التأقلم مع الأجواء في جنوب أفريقيا قبل المباراة المرتقبة.