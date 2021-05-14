شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجدد الثقة فى لجنة الحكام بعد نجاح البنا وأمين عمر فى مباراتى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة على تجديد الثقة فى لجنة الحكام الحالية برئاسة وجيه أحمد بعد ظهور الحكام المصريين بشكل طيب فى مباراتى القمة الأخيرتين بين الأهلى والزمالك، وتحديدا الحكمين الدوليين محمود البنا وأمين عمر.

ورفض عصام عبد الفتاح، عضو اتحاد الكرة رئاسة لجنة الحكام الرئيسية فى المرحلة المقبلة، بعدما عرضت عليه اللجنة الثلاثية الأمر، وفضل العمل كمستشار للمجلس فيما يتعلق بتقنية الفيديو.

وقررت اللجنة الثلاثية مؤخرا حل جميع اللجان ما عدا لجنتى التظلمات بسبب اختيارها من جانب الجمعية العمومية، ولجنة الحكام، حيث تم تكليف وجيه أحمد رئيس اللجنة بتسيير الأعمال لحين حسم موقف اللجنة.