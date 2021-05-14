شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجدد الثقة فى لجنة الحكام بعد نجاح البنا وأمين عمر فى مباراتى القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة على تجديد الثقة فى لجنة الحكام الحالية برئاسة وجيه أحمد بعد ظهور الحكام المصريين بشكل طيب فى مباراتى القمة الأخيرتين بين الأهلى والزمالك، وتحديدا الحكمين الدوليين محمود البنا وأمين عمر.
ورفض عصام عبد الفتاح، عضو اتحاد الكرة رئاسة لجنة الحكام الرئيسية فى المرحلة المقبلة، بعدما عرضت عليه اللجنة الثلاثية الأمر، وفضل العمل كمستشار للمجلس فيما يتعلق بتقنية الفيديو.
وقررت اللجنة الثلاثية مؤخرا حل جميع اللجان ما عدا لجنتى التظلمات بسبب اختيارها من جانب الجمعية العمومية، ولجنة الحكام، حيث تم تكليف وجيه أحمد رئيس اللجنة بتسيير الأعمال لحين حسم موقف اللجنة.
فى السياق ذاته، استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة على تطبيق تقنية الفيديو فى مباراة نهائى كأس مصر بناءً على طلب الأندية، خاصة أن مباريات كأس مصر تقام هذا الموسم بدون تقنية الفيديو.
ورفضت اللجنة التى تدير الجبلاية تحمل تكلفة تطبيق تقنية الفيديو فى كأس مصر، حيث طالبت الأندية بتحمل تكلفة التقنية، وهو ما رفضته الأندية ليتم إلغاء التقنية فى كأس مصر هذا الموسم.
واتفقت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة مع شركة الفار الجديدة على تطبيق تقنية الفيديو فى مباراة نهائى كأس مصر هذا الموسم، وهو ما يحدث فى بطولات الكاف حيث تقام المباريات النهائية فقط بتقنية الفيديو.
على صعيد متصل، استفسر عدد كبير من الحكام من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن موقف الملابس الجديدة التى وصلت مخازن اتحاد الكرة منذ فترة ولم يتم توزيعها على الحكام، وظهر بعض الحكام فى مباريات كأس مصر لهذا الموسم يرتدون ملابس تختلف عن شركة الملابس التى ترعى ملابس المنتخبات والحكام حاليا.
كما اشتكى عدد كبير من الحكام إدارة مباريات كأس مصر التى أقيمت مؤخرًا دون سماعات للتواصل بين حكم الساحة ومساعديه وكذلك الحكم الرابع.
ووعدت لجنة الحكام الرئيسية بالتحدث مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، وتوصيل شكوى الحكام خاصة وأن عدم توفير السماعات يسبب مشكلات كثيرة كما أنه لا توجد علاقة بين السماعات وتقنية الفيديو، حيث إن التواصل بين الحكام ضرورى لتوضيح بعض اللعبات المثيرة للجدل فى ظل عدم وجود تقنية الفيديو.