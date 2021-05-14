شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد وبن شرقى يحتفلان بعيد الفطر بالجلابية والشبشب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المغربى حميد أحداد، مهاجم نادى الزمالك، مع مواطنه أشرف بن شرقى، بعيد الفطر المبارك، داخل القلعة البيضاء، على طريقتهما الخاصة، حيث التقط بن شرقى، مقطع فيديو لأحداد وهو يرتدى "الجلابية والشبشب" داخل غرفة غرفة خلع ملابس اللاعبين بالنادى، ونشره عبر ستورى حسابه على انستجرام.

ونجح المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك، فى تقديم أوراق اعتماده للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بعد تألقه اللافت فى المباريات الأخيرة، ونجاحه فى تنفيذ فكر المدرب داخل المستطيل الأخضر ليصبح المهاجم رقم 1 فى القائمة البيضاء.



أحداد

ويشارك حميد أحداد فى تشكيلة الزمالك منذ قدوم الفرنسى كارتيرون خلفا للبرتغالى باتشيكو ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفان.





ويستعد نادى الزمالك، لمواجهة إنبى المقرر لها مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الـ 22 لمسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الفريق الأبيض لحصد ثلاث نقاط ثمينة من أجل الحفاظ على صدارة الدورى العام التى يعتليها برصيد 45 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النادى الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 41 نقطة، غير أن الفريق الأحمر يتبقى له مباراتين مؤجلتين أمام المقاصة وأسوان.





وتعول جماهير القلعة البيضاء كثيراً على لاعبى الفريق فى مباراة إنبى، لانتزاع الثلاث نقاط وتأمين قمة الدورى.



