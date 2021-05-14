شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أمور تثير قلق موسيمانى قبل مواجهة صن داونز.. العقم التهديفى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادي الأهلي في التاسعة مساء غدا السبت، مواجهة من العيار الثيل عندما يستضيف فريق صن داونز الجنوب أفريقي على استاد الأهلى والسلام، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

ويدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى، خطة لإيقاف نجوم صن داونز والأوراق الرابحة التي قد تشكل خطورة كبيرة على مرمى محمد الشناوى، حيث إنه يعلم جيدا قدرات جميع اللاعبين نظرا للفترة الكبيرة التي استمر فيها بتدريب بطل جنوب أفريقيا.

تعد مواجهة السبت الأهم في موسم الأهلي الحالي، والتي يعول عليها موسيمانى في انتشال الفريق من سلسلة الأداء والنتائج غير الجيدة، بالإضافة إلى التقدم خطوة مهمة نحو بلوغ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

النتائج السلبية

يدخل الأهلى مواجهة صن داونز بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الفترة الماضية، حيث لم يعرف الفوز سوى في لقاء واحد في آخر 4 لقاءات، حيث تعادل مع كل من الجونة ثم خسر أمام غزل المحلة وتعادل أخيرًا مع الزمالك في لقاء القمة.

من الأمور التي يتخوف منها موسيمانى هو العقم التهديفى الذى أصاب الفريق في الفترة الحالية، حيث لم يسجل الأهلى سوى هدفين في آخر 3 مباريات لعبها في الدوري، وجاءت عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

وابتعد محمد شريف عن التسجيل في آخر 4 مباريات، بعدما تألق أحرز 5 أهداف في 4 لقاءات، كما واصل جناحات النادي الأهلي تقديم مستويات متواضعة وهم حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وكهربا.

مازالت الجبهة اليسرى صداعا في رأس موسيماني قبل مواجهة صن داونز وخاصة بعد الغياب الطويل للتونسي علي معلول.

معلول لن يلحق بمواجهة الذهاب بعد تأكد غيابه، وما زال يفكر موسيماني في حل هذه الأزمة بعدما قام بإشراك 4 لاعبين الفترة الماضية في هذا المركز بين أحمد بيكهام، كوكا، أيمن أشرف ومحمود وحيد.

وسيكون أيمن أشرف الأقرب في مباراة صن داونز، لكنه ظهر بمستوى متواضع في لقاء القمة، حيث تلقى أيضًا الأحمر هدف التعادل من هذه الجبهة.

في الوقت الذى يعانى فيه الأهلى دفاعيا، حيث شهدت آخر 8 مباريات استقبال شباك الأهلي 9 أهداف بما يدق ناقوس الخطر في القلعة الحمراء للتحذير المبكر قبل موقعة صن داونز، التى سيسعى فيها الفريق الجنوب أفريقي لرد الاعتبار بعدما أقصاه الأهلي من النسخة الماضية في نفس الدور، حيث لم يخسر في أخر 5 لقاءات وفاز في 4 وتعادل في لقاء.