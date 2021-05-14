شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينجح فى تخفيض قيمة صفقة سفيان رحيمي لأقل من 5 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة المغربي سفان رحيمي، جناح نادي الرجاء المغربي، بعد المفاوضات المكثفة التى أجراها الأهلي على مدار الأيام الماضية، ووصل خلالها إلى اتفاق شبه نهائي مع النادي المغربي واللاعب من أجل إتمام الصفقة الصيف المقبل.

ويلقى سفيان رحيمي إشادة وتأييد الجميع في الأهلي بفضل مستواه العالى وخبراته الطويلة، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز أبرزهما الجناح الأيمن والأيسر.

وطلب نادي الرجاء في البداية الحصول على 5 ملايين دولار، لكن إدارة الأهلي نجحت في تقليل هذا المبلغ بما يتناسب مع خزينة النادي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جميع التفاصيل الفترة المقبلة.

ولعب النجم المغربي بدر بانون مدافع الأهلي دوراً مهماً في هذه المفاوضات التى أوشكت على الانتهاء ولم يتبق سوى الرتوش الأخيرة من أجل حسمها بشكل رسمي.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن الأهلي عرض 5 ملايين دولار لنادي الرجاء لضم رحيمي، بعد أن استغرقت المفاوضات 10 أيام بين الجانبين.الأهلي اقترب للغاية من الوصول لصيغة نهائية لضم سفيان رحيمي لصفوفه خلال مرحلة الإنتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن يتم الكشف عن هذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة بعد أن لعب المدافع المغربي بدر بانون دورا كبيرا في إقناع نادي القرن بضم رحيمي لصفوفه.

وخاض سفيان رحيمي صاحب الـ24 عاما، 26 مباراة مع الرجاء في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع 8.