شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أجانب يدقون باب الرحيل عن الأهلى والزمالك فى الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك دائما عن صفقات من العيار الثقيل، لتكون إضافة قوية للفريق لتساعدهما على الوصول لمنصات التتويج في نهاية الموسم على المستوى المحلى والأفريقي.

ويعد هذا الموسم من أنجح المواسم التي قدم فيها أجانب الأهلى والزمالك المستوى القوي الذى تنتظره الجماهير في الفريقين، حيث يتألق كل من بدر بانون وعلى معلول وأليو ديانج وجونيور أجايى، وفى الجانب الآخر يتألق كل من أشرف بن شرقى وفرجاني ساسي، وأخيرا حميد أحداد الذى استعاد بعضا من بريقه في الفترة الأخيرة.

ولكن هناك 3 أجانب في القطبين لم يقدموا الإضافة المنتظرة مع الاهلى والزمالك التي كان يتمناها الجمهوران، واقتربوا كثيرا من الرحيل من الباب الخلفى للقطبين، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي..

يقدم بواليا عروضاً سيئة للغاية مع الأهلي منذ انتقاله له في يناير الماضي قادماً من الجونة لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، حيث خاض 17 مباراة ما بين أساسى واحتياطى سجل خلال هدفين وصنع مثلهما وهو المردود الضعيف للاعب الكونغولى.

ورحّب الأهلي برحيل بواليا نهاية الموسم، وتلقي اللاعب عدة عروض محلية من 3 أندية سيتم التفاوض حولها بعد نهاية شهر مايو الجاري.

خرج التونسى سيف الجزيرى من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الذى يفضل الاعتماد على حميد أحداد كرأس حربة أساسي ومروان حمدي كبديل، بعد المستويات الضعيفة التي قدمها التونسى مع القلعة البيضاء حتى الآن.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك، عدم تفعيل بند شراء المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، وبات الاتجاه الأقرب عودته للمقاولون العرب بعد انتهاء إعارته.

الجزيري تألق بشكل لافت للنظر مع المقاولون العرب خلال الموسم الحالي، حيث شارك في 9 مباريات، استطاع خلالها أن يسجل 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، فيما لم ينل اللاعب قناعة كارتيرون في الزمالك حيث لعب 7 مباريات لم يسجل أو يصنع أي هدف.

فشل التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الزمالك، في كسب ثقة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، بعد ظهوره بمستوي متواضع خلال مباريات فريقه الماضية، رغم منحه أكثر من فرصة لإثبات الذات.

وحرص كارتيرون على منح المثلوثي فرصة المشاركة في أكثر من مباراة مع الزمالك للوقوف علي مستواه الفني قبل نهاية الموسم، وتحديد إمكانية استمراره من عدمه، وفقا لقرار الجهاز الفني، الذى طلب فترة طويلة لرؤية اللاعب داخل المستطيل الأخضر، لتحديد وجهة نظر فنية تجاهه.

ويتضمن عقد حمزة المثلوثي مع الزمالك بندا يفيد بأحقية النادي في فسخ التعاقد مع اللاعب مجانا دون دفع أي شروط جزائية عقب نهاية أول موسم في العقد الممتد لمدة 3 مواسم في حالة عدم الاقتناع بمستواه الفني وهو ما سيحدده كارتيرون عقب نهاية الموسم.