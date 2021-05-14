شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسمح للإعلام بحضور 15 دقيقة فى مران الغد ومؤتمر صحفي لـ موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته في السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير غدًا في السادسة والنصف مساء على استاد «الأهلي we السلام»، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من المران وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» المنظمة للبطولة.

ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في التاسعة مساء بعد غدٍ السبت، في ذهاب دور الـ٨ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

فيما يحضر بيتسو موسيماني وأحد لاعبي الفريق، مؤتمرًا صحفيًّا في الثامنة مساء غدٍ الجمعة بقاعة المؤتمرات الصحفية الخاصة باستاد «الأهلي we السلام» للحديث عن مباراة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويأتي المؤتمر الصحفي للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام بشأن المباراة المرتقبة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة صن داونز في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.