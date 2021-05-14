شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسمح للإعلام بحضور 15 دقيقة فى مران الغد ومؤتمر صحفي لـ موسيماني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته في السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي.
ويخوض الأهلي مرانه الأخير غدًا في السادسة والنصف مساء على استاد «الأهلي we السلام»، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من المران وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» المنظمة للبطولة.
ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في التاسعة مساء بعد غدٍ السبت، في ذهاب دور الـ٨ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
فيما يحضر بيتسو موسيماني وأحد لاعبي الفريق، مؤتمرًا صحفيًّا في الثامنة مساء غدٍ الجمعة بقاعة المؤتمرات الصحفية الخاصة باستاد «الأهلي we السلام» للحديث عن مباراة صن داونز الجنوب إفريقي.
ويأتي المؤتمر الصحفي للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام بشأن المباراة المرتقبة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة صن داونز في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.