شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى معسكر سموحة استعدادا لموقعة السويس أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، قائمة فريقه لمواجهة سيراميكا المقرر لها مساء السبت، حيث وصل الفريق إلى القاهرة للمبيت بأحد الفنادق قبل التوجه إلى السويس استعدادا للقاء الذى سيقام على الجيش بالسويس.

وضمت قائمة سموحة 20 لاعبا استعدادا للقاء سموحة وهم:

حراسه المرمى: الهانى سليمان ومحمد أشرف.

الدفاع: رجب نبيل ومحمود عزت ومحمود البدرى وأطهر الطاهر وشريف رضا.

الوسط: أحمد حمص ومحمود حليمو ومحمد رزق ومحمد كناريا ورفيق كابو ومصطفى فتحى، وعبد الكبير الوادى ومحمد نادى.

الهجوم: أحمد عبد القادر وعرفة السيد وديريك نسينامبى وإسلام جمال، ومحمد ليلة.

ويغيب عن الفريق عمر صلاح وأحمد جمال ومحمد شكرى للإصابة، وعلى غزال ومحمود معاذ لأسباب فنية.

وحرص محمد فرج عامر رئيس النادى على صرف مكافأة الفوز على دجلة قبل السفر للسويس لتحفيز اللاعبين، مؤكدا تمسكه باقتحام المربع الذهبى والمشاركة فى البطولات الأفريقية.