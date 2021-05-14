شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم الاستعداد لأسوان وتدريبات خاصة لــ”فخر الدين” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة أسوان غدا الجمعة باستاد الإسماعيلية لحساب الجولة الــ22 بمسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

المران انطلق فى الرابعة والنصف عصرا حيث بدأ بمحاضرة لمدة عشر دقائق وسط حضور ومساندة من عماد سليمان عضو اللجنة الفنية ،المشرف على الفريق ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضو مجلس الإدارة.

مران اليوم تطرق لتدريبات خفيفة عبارة عن إطلات أعقبها تدريبات “كرة اليد” للوقوف على تحرك كل لاعب تحت ضغط الرقابة ثم إقامة تدريبات على التسليم والتسلم واللعب فى المساحات.

وتم تقسيم الفريق لمجموعتين الاولى بالملعب الرئيسى وضمت 22 لاعبا تحت إشراف حمد إبراهيم المدرب العام والثانية على الملعب 3 تحت قيادة على طه عضو الجهاز الفنى.

وخاض حراس المرمى تدريبات خفيفة تحت قيادة مصطفى كمال حول كيفية التعامل مع الكرات الثابتة.

واختتم المران بتقسيمة تم خلالها وضع الرتوش الأخيرة لمباراة الغد أمام فريق زهرة الجنوب.

وخاض فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق الدولى تدريبات خاصة على التسديد وركلات الجزاء.